福岡県警若松署は9日、北九州市若松区東二島4丁目9番付近の道路上で同日午前7時45分ごろ、通行中の小学生女児2人が見知らぬ男から後ろを走ってついて来られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は黒色フード付きジャンパー、黒色ズボンを着用。フードを被っている。