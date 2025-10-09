ENEOS、西日本JRバス、日野自動車の3社は10月9日、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の駅シャトルバスにおいて、CO2から製造した合成燃料を100％濃度で使用した運行を達成したと発表した。再生可能エネルギーを起点とした合成燃料を営業車両に用いるのは国内初となる。合成燃料100%軽油（ENEOS 中央技術研究所内実証プラントで撮影）○段階的に剛性燃料の濃度を引き上げ、100％を実現大阪・関西万博は4月13日から10月13日ま