ASUS JAPANは10月9日、ビジネス向けPCの新製品として、ノートPCノートPC「ASUS ExpertBookシリーズ」から4製品9モデル、デスクトップPC「ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV)」から1製品2モデルを発表した。ASUS、ビジネス向けデスクトップPC「ExpertCenter」にSFFモデル発売されるのはExpertBook P1 (PM1403CDA/PM1503CDA)、ExpertBook P3 (PM3406CKA/PM3606CKA)、ExpertCenter P500 SFF (P500SV)。ExpertBook P1ではAMD Ryzen 7