news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「お供え物“窃盗”の一部始終」のニュースについてお伝えします。◇◇◇これは、納骨堂に設置された防犯カメラの画像。女が何かに手を伸ばしています。「女は一目散に納骨堂に入り、こちらにあるお供え物を盗んだ疑いがもたれてます」女が盗んだのは、“お供え物”。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、無職の森真由美容疑者、64歳。今年8月、北海道・札幌市の寺に侵入し、お供え物