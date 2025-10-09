新日本プロレス９日の石川・小松大会に、馳浩石川県知事（６４）が来場し大会開催セレモニーに出席した。この日の大会はチャリティー興行として行われ、売り上げの一部は２０２４年に発生した能登半島地震の復興支援に充てられる。馳知事は第４試合前にリングインし、セレモニーに参加。第４試合に出場する棚橋弘至社長と並び立った。マイクを握ると「本当は試合したいんだよな…よし、やるわ」とリップサービスで関係者をヒ