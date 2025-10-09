１１人組アイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が９日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で８日にリリースした両Ａ面シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」の発売記念イベントを行った。６月にリーダーの段原瑠々、サブリーダーの井上玲音より１０歳下の新メンバーとして林仁愛（にいな、１４）が加入。段原は「林は１４歳の中学２年生とは思えないくらい、物怖（お）じしない。