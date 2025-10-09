お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。10月7日の放送では、苦手な人とうまく付き合い続ける方法について語り合った。 リスナーから「苦手な同僚を前にすると無口になってしまう。うまく付き合っていく対処方法はないか？」という相談メールが届いた。世間では「仕事におけるストレスのほとんどは人間関係」と言わ