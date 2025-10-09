自民党は９日、新執行部発足に伴う党内人事で、党税制調査会長に、旧岸田派の小野寺五典・前政調会長（６５）を起用する方針を固めた。同じ旧岸田派の宮沢洋一税調会長（７５）の後任となる。税調会長は高い専門性が求められるため、党税調の実質的な意思決定機関である「インナー」と呼ばれる非公式会合のメンバーから選ばれることが多く、インナーではない小野寺氏の起用は珍しい。自民の高市総裁は、積極財政路線の経済政策