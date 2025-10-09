元テレビ朝日でフリーアナウンサー・宇賀なつみが９日までにＳＮＳを更新。人気女性芸人とのアメリカ旅を報告した。９月２８日付のインスタグラムで「ゆりやんちゃんと一緒に、ロサンゼルスを旅してきました！！ずっと笑いっぱなしで本当に楽しかったし、ゆりやんのこと大大大好きになりました♡♡」と自身が山里亮太とともにＭＣを務めるカンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする！？」の旅企画で、ゆりやんレトリ