ＮＭＢ４８の３代目キャプテンを決める投開票が９日、大阪市のＮＭＢ４８劇場で行われた「天使のユートピア」公演後に開催され、塩月希依音が新キャプテンに選出された。塩月の任期はこの日から１年間となる。グループ結成１５年を迎えたこの日の公演後、投票権を持つメンバー４６人全員がステージ上で投票し、すぐさま開票された。新キャプテンに選出された塩月は深々と一礼。前キャプテンの小嶋花梨から「自分を犠牲にするこ