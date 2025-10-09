[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]今大会の失点はPKによる1失点のみだった。U-20日本代表DF喜多壱也(ソシエダ)は「全体を通して無失点。今日のPKの1失点はもう誰も悪くないし、フランス相手にも全然崩される気はしなかった。自分たちDFとしては今後にすごくつながるものだった」と振り返った。120分間、ほとんど決定機を作らせなかった。189cmの高身長で空中戦を制し、スピードに分があるフラン