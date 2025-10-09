2023年10月から日本代表に定着し、大半の時期をアジアカップやW杯アジア予選など“アジア圏内”との戦いで過ごしてきたGK鈴木彩艶(パルマ)にとって、9月から始まった“アジア圏外”のW杯出場国とのテストマッチは日本の守護神としての新たなステージとなっている。今回は自身初となる南米勢のパラグアイ、ブラジルとの2連戦。それでもセリエAで実績を重ねる23歳は「(相手が強豪国であっても)一戦に過ぎないのでそこまで変わる