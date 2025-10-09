チリメディアから熱烈なインタビューを受けていたU-20日本代表DF市原吏音は、最後まで現地記者から愛されていたようだ。『ラジオ・スポーツ・チリ』は日本の敗退が決まったフランス戦後、市原に複数のプレゼントを渡したことを明かした。市原はU-20ワールドカップ初戦で先制ゴールを決めると、『僕のヒーローアカデミア』の主人公デクによるポーズをゴールセレブレーションとして披露した。これがチリメディアから注目を集め、