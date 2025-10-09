イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「我々はアンダードッグ(かませ犬/弱者)としてワールドカップに臨むだろう」とコメントし、結束して臨む必要性を示した。『BBC』などが伝えている。北中米W杯欧州予選でK組に入るイングランドは、批判にさらされながらも開幕5連勝で首位に位置。今月の活動で8大会連続のW杯出場が決まる可能性もあり、1966年大会以来のW杯優勝へ一歩ずつ歩みを進んでいる。ただ指揮官は「我々はア