次週は10月16日よる7時54分から（関東ほか）、そのほか地域はよる8時から放送です！「前髪ぱっつんチェンジ」＆「カーナビの声を当てたらゴチになります！」の企画2本立て！！「前髪ぱっつんチェンジ」では人生を変えたい芸能人が前髪ぱっつんで劇的変身！「カーナビの声を当てたらゴチになります！」では聞きなじみのある国民的タレントのナビ音声を聞きながら謎解きドライブ！お見逃しなく！！