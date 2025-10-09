10月8日、女優・中村玉緒の近況を『女性自身』が報じ、ファンの間に衝撃が走った。「中村さんが同誌に都内の施設に入居していることが報じられたのは2023年8月のこと。認知症の症状が見られていたようです。2022年には深夜に自宅付近を裸足で徘徊し、警察沙汰になったことが報じられました。さらに、2023年1月の大映創立80周年記念のトークイベントでは同じ話を繰り返して現場を慌てさせ、2月には仕事先で転倒し圧迫骨折したこ