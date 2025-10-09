10月7日に、韓国のテレビチャンネルtvNで放送された『キム・チャンオクショー4』で、日本の「劇団四季」のメンバーとして3年間、日本で生活した経験がある韓国の美人女優が、日本でのエピソードを披露。日本のSNSが意外な形で盛り上がっている。「この日の放送では、日本在住の参加者たちが集まり、『日本が嫌いだから、日本が好きだから』というテーマで、韓国のカリスマ講師、キム・チャンオクのトークショーが展開されました