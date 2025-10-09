¢£µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¥àー¥É¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£¾¡Íø¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¡Ê!?¡Ë¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»¶ºö①～② timeleszº´Æ£¾¡Íø¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò¥°¥é¥¹¤Ç°û¤à»Ñ¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ º´Æ£¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØA Bird on Tiptoe¡Ù¤ò10·î30Æü¤Ë½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°¥àー¥Óー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ º´Æ£¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÌÜ¤òâÔ¤Ã¤¿¤ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÁÍý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç