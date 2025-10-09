大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は8日（水）、アウトサイドヒッターであるチャッチュオン・モクシーのチーム合流日遅延を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 タイ出身のチャッチュオンは国内でのプレーを経て、2018年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）に入団。1シーズンで退団すると、以降はタイやトルコ