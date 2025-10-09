台湾の国防部は「国防報告書」を発表し、中国が軍事演習の常態化で台湾を封鎖する能力を示しているなどと指摘しました。台湾の国防部は9日、中国の軍事的脅威などについてまとめた「国防報告書」を発表しました。約200ページの報告書では、中国が軍事演習を常態化することで台湾本島や離島を封鎖する能力を示し、作戦能力を整えていると指摘しました。また、中国が武力行使にはあたらない「グレーゾーン戦術」に加えて、偽情報や宣