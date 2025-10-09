巨人の阿部慎之助監督が９日、１１日から始まるＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）で大勢とマルティネスの起用について「いってもらうよ。負けたら終わりだし」と３連投解禁の方針を示した。阿部監督の言葉を聞いた大勢は「シーズンが終わって間も空いているので、体の方は大丈夫ですし、そういう状況になればしっかりと投げたい」と３連投を辞さない覚悟を語った。「１球１球大事になってくると思う。集中して投げたい。短