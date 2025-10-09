俳優の大泉洋が９日放送のテレビ朝日系特番「徹子の部屋５０周年突入伝説映像今夜解禁ＳＰ」（午後７時）に出演。長年、司会を務めている黒柳徹子のゲストへの質問に仰天する一幕があった。今年、５０年目に突入した同番組。今回は放送１万２６３０回の中から発掘したお宝映像を紹介した。１９８４年の放送回でゲストに迎えたプロレスラー・アントニオ猪木さん（当時４１）に黒柳は「初めて近くで見るんですけど、やっぱり