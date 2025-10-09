青海省西寧市湟中区の民族手工芸加工拠点で撮影した銀製のタガネ彫りの置物。（９月２８日撮影、西寧＝新華社記者／張子蒞）【新華社西寧10月9日】中国青海省西寧市湟中区は、100年以上の歴史を持つ銀器・銅器の制作と金メッキの伝統技法で知られる。2011年には「銀銅器制作および鎏金（りゅうきん）技術」として国家級無形文化遺産に登録された。21年からは、江蘇省南京市栖霞区による対口（カウンターパート）支