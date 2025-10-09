タレントの川口葵（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）との結婚式・披露宴を報告した。川口は「本日、結婚式・披露宴を無事に終えることができました。ご多忙の中ご出席いただき本当にありがとうございました」とつづり、鮮やかな色打掛姿の自身と袴姿の武尊との2ショットを投稿。「皆さまの温かいお言葉と笑顔に心から感謝します。大切な人たちに囲まれて、幸せな一日になり