石破総理はきょう、ノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大学特別教授とテレビ電話を繋ぎ、「日本としても世界に誇ることだ」と祝意を伝え、基礎研究をできるだけ支援していく考えを示しました。今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大学特別教授は、無数の細かい穴があいた「金属有機構造体」を開発し、そこに大量の気体を取り込めることを世界で初めて立証しました。北川特別教授から「研究者は“何でも屋”になっている。研