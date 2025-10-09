10月8日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、グループからの卒業を発表している先輩・久保史緒里とのエピソードを語った。【関連】乃木坂46井上和、“優しくて笑顔が可愛い”賀喜遥香は憧れの存在「こんな人になれたらな」放送内で、リスナーから送られた“ライブ中の映像で出てきたツインテール姿にメロメロになった”といったメッセージを読み上げた井上は、「私はツインテールで