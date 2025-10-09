左から：Dotdigital Director of Operations JAPACのマード・ウォレス氏、Dotdigital Japan カントリーマネージャーの上崎理会子氏、Dotdigital CEOのミラン・パテル氏、マスコットキャラクター「ウィンストン」デジタルマーケティングプラットフォームのリーディングカンパニーである英国Dotdigitalは、日本法人Dotdigital Japanの設立および、日本市場への本格的な事業展開の開始に合わせ、10月6日に記者発表会を開催した。発表