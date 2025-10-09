宝塚歌劇団宙組公演「PRINCEOFLEGEND」の新人公演が9日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団7年目の大路りせ（おおじ・りせ）が2度目の主演を果たした。LDHJAPANとのコラボ作で、名門校を舞台にさまざまなタイプのイケメンたち「伝説の王子選手権」を争うラブ・コメディー。御曹司の正統派王子、朱雀奏を熱演した大路は、終演後に取材に応じ「こんなにも心から幸せで、楽しめた舞台は今日が初めてです」と充実の笑顔で振り返