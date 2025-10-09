宇宙ビジネスの未来を語る「宇宙サミット」が、帯広で開かれました。およそ４０年にわたり宇宙産業に取り組んでいる十勝の大樹町は、さらなる発展に期待を寄せています。経済成長の新たな柱として期待される宇宙開発事業。１０月９日に帯広で開かれたのは、道内のロケット開発の現状や未来について語り合う北海道宇宙サミットです。これは２０２６年、人工衛星を乗せて打ち上げられる計画の小型ロケットです。十勝の大樹町に本社を