自民党の高市総裁が初めて迎える臨時国会は、召集が２０日以降にずれ込む見通しだ。政府・自民が当初予定した１５日から１週間近く遅れることとなり、今月下旬には外交日程が詰まっているため、国会日程はますます窮屈になっている。通例では、召集の１週間前に政府が衆参両院の議院運営委員会理事会で与野党に伝達する。自民は１０日に公明党との連立を巡る党首会談を控えているため、同理事会は１４日以降にずれ込む見通しだ