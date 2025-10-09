Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』では、10月10日（金）より新育成ウマ娘として★3［Highkey☆Hallowed］トーセンジョーダンが登場する。9月29日から開催されたストーリーイベント「Act 0：脚光、届けトラピーズ！」では、新衣装姿のトーセンジョーダンが登場。ファンへの感謝を伝えるため、サーカスに挑戦する姿が描かれた。イベントを進行することで、SSR［All-Out Brilliance］トー