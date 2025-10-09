◆第５９回東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井競馬場・ダート１２００メートル＝１着馬にＪＢＣスプリントへの優先出走権、良）スプリンターが集ったダートグレード競走は１６頭（ＪＲＡ５、南関東１１）によって争われ、岩田望来騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）が勝利。重賞３連勝を飾った。勝ち時計は、１分１０秒７。２着は４番人気でＪＲＡの