巨人・阿部慎之助監督が９日、東京ドームでの全体練習後に取材に応じ、１１日から始まるＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）で大勢とマルティネスの３連投解禁の方針を示した。チームでは今季船迫、ケラー、田中瑛、宮原の４投手が夏場以降に３連投をしていたが、タイマルコンビは２連投までだった。下克上を果たすには負けられない戦いが続く短期決戦。指揮官は「（３連投）いってもらうよ。負けたら終わりだし」と安定感抜