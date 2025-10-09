９日、朴泰成氏（中央左）に付き添われ、儀仗隊を観閲する李強氏（中央右）。（平壌＝新華社記者／翟健嵐）【新華社平壌10月9日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は9日、党・政府代表団を率いてチャーター機で朝鮮の首都平壌に到着した。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮政府の招きで、朝鮮労働党創立80周年祝賀行事に出席し、同国を公式友好訪問する。空港では、朴泰成（パク・テソン）朝鮮労