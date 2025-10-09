人気TikTok「ばりやわとんこつ」の元メンバーで俳優の永松文太（32）が第2子が誕生したことを9日、自身のSNSで発表した。永松は自身のXで「ご報告です」として画像を投稿。画像には「第二子が生まれました」と報告。「第一子に引き続き出産に立ち会えたのですが、命懸けで頑張ってくれた妻には一生頭が上がりません」と感謝を記した。また「そして今回僕は2人姉妹の父となりました」と性別も明かし、「嫌われないようにし