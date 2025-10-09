JR東日本によりますと、横須賀線は東戸塚駅での人身事故の影響で、全線で上下線の運転を見合わせています。運転再開は午後10時10分ごろを見込んでいるということです。また、この事故の影響で、▼東海道線の全線で上下線の運転を見合わせているほか、▼湘南新宿ラインでも新宿駅以南で運転を見合わせています。