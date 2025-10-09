肌の触り心地やメイクのりに、毛穴の凹凸が気になる季節…。そんな悩みに応えるべく、コスメブランドByUR（バイユア）が人気の「プランプハニー」「スージンググリーン」「ビタギビング」シリーズの美容液・クリームを2025年10月23日（木）より全6品リニューアル発売♡発酵ハチミツ、アゼライン酸、ピュアビタミンCナノカプセルなどの美容成分を更新し、“毛穴管理”に特化したテクスチ