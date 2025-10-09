俺はヒサシ。嫁のミヤコと息子のタケル（1歳）との3人暮らし……だった。過去形なのはついこの間、ミヤコがタケルを連れて出ていったからだ。ミヤコは妊娠を機に専業主婦になった。けれど家事もまともにできないし、そのたびに俺がレベルの低さを指摘してしつけてやっていた。夫に寄生している専業主婦のくせに、離婚を申し出てくるなんて身の程知らずな……！俺がいないと生きられないんだから、そのうち頭を下げて帰ってくるだ