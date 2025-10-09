子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第14話来年も再来年も、ずっと！【編集部コメント】皆が笑顔で運動会を迎えることができてよかったですね！義両親も「遠慮してほしい」と言われた経緯にはなにも触れず、エリさんに温かくお礼を言ってくれ