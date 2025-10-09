福岡県警小郡署は9日、小郡市小郡付近で8日午後4時半ごろ、小学生の児童らが乗る車両に知らない男からスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は黒の帽子、薄黄色の柄シャツ、ベージュの長ズボン、スニーカーを着用。20代くらいだった。