格闘家の武尊（３４）と、女優の川口葵（２６）の結婚披露宴が９日、行われた。川口が自身のインスタグラムで報告した。「本日、結婚式・披露宴を無事に終えることができました。ご多忙の中ご出席いただき本当にありがとうございました皆さまの温かいお言葉と笑顔に心から感謝します。大切な人たちに囲まれて、幸せな一日になりました」とつづり、袴姿の武尊とあでやかな着物の川口が寄り添う写真を投稿した。コメント欄な