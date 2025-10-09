浦井健治（44）が9日、都内で行われた、主演の「デスノートTHE MUSICAL」（東京建物Brillia HALLで11月24日開幕）製作発表で、8年ぶりに作品に復帰した感慨を口にした。浦井は、15年に都内の日生劇場で上演された初演で、柿澤勇人（37）とともに主人公・夜神月をダブルキャストで演じた。今回は、吉田鋼太郎（66）が演じた死神リュークを演じる。冒頭で「夜神月から転生しました。初演から参加しています。10周年、おめでとうご