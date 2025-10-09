【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』より、SELECTION 10 UNIT SONG「It’s (k)not lov?」が本日フルサイズで配信開始された。不器用な想いは、絡まっていくだけ。「ねえ、どこまで本気？」しっとりとした大人の恋愛を描くR&Bポップ。アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『B・O・W』が贈る、メロウでセクシーなR&Bに乞うご期待！●配信情報あん