TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、お2人がレギュラーメンバーとして出演していたバラエティ番組「めちゃ²モテたいッ！」（フジテレビ系）について語りました。（左から）鈴木紗理奈さん、武田真治さん◆武田＆鈴木の「めちゃモテ」加入裏話鈴木：「めちゃモテ」がパナソニックさんの一社提供で始まるときに、雛形あ