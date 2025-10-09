※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を迎えた妻は助産師に支えられ、最高の産院で幸福をかみしめていた。1年後、休日だというのに同僚の出産祝いへと出かけて行った夫。彼との待ち合わせ場所に現れたのは妻が出産した産院にいた助産師だった。実はふたりは1年前から交際していたのだ。はじまりはこの一言距離が近くなっていき…飲みの誘い!?「奥さん