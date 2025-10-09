ＥＣＢ議事録（9月10日-11日開催分） 現在の会合では政策金利の変更に差し迫った圧力はない 環境は通常よりも不透明 現在の状況は、ある時点で大きく変化する可能性が高い さらなる情報を待つことのオプション価値は引き続き高い インフレ率が目標をわずかに上回ったり、下回ったりする程度の変動に対して、金融政策スタンスを微調整すべきではない 複数のメンバーは、インフレリスクが下方へ傾いていると認識 一部の