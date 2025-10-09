21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月） 予想0.22%前回0.06%（前月比) 予想3.76%前回3.57%（前年比) 21:30 パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録） 21:35 ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶 21:45 ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談 10日 1:45 バーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり） 2:00 米30年債入札（220億ドル） バ&