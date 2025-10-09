Ｊ１の神戸が９日、ジョンソンヘルステックジャパン株式会社とオフィシャルゴールドパートナー契約締結を発表した。ジョンソンヘルステックジャパンは１９７５年台湾創業で、現在は世界４０の国で海外支社を持つグローバルメーカー。この日、２０２６年３月上旬使用開始に向けて新設が発表された２階建てのトレーニング施設「ＶｉｓｓｅｌＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｅｎｔｅｒ」にも、同社のメインブランドである「ＭＡＴＲ