ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。末永和也がビシッと逃げ切った準優勝戦9R、2着争いを制したのは5コースから鋭角度で差しに入った瓜生正義（49＝福岡）だった。「1コーナーはスタートで先行していたのもあって、景色が見えやすかった。ハンドルを切ってからタイミングを合わせて入れましたね