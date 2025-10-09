【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】大関が絶品ターン→フランスMFがファウルU-20日本代表のMF大関友翔（川崎フロンターレ）が、テクニックでU-20フランス代表MFを翻弄。バルセロナからの関心も噂される背番号10が見せたプレーにファンも騒然とした。日本は日本時間10月9日、U-20ワールドカッ